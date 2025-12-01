経済対策関連の補正予算案を政府が閣議決定したことを受け、県は、これを活用した補正予算案をいまの県議会定例会に追加で上程する可能性を示唆しました。中小企業への賃上げ支援などを検討しています。（村岡知事）「県民生活や事業活動をしっかりと支え、成長型経済へと移行していくには、可能な限り迅速に国の経済対策に対応し、その効果を県民の皆様にお届けすることが重要」県議会代表質問で、自民党の友広議員に対し答弁した