九州最大級、100万球以上のLED電球が灯されました。伊佐市の曽木の滝公園でイルミネーションの点灯式が行われました。伊佐市の曽木の滝公園では、2025年で4回目となるイルミネーションが始まりました。九州最大級の規模を誇り、100万球以上のLED電球が冬を華やかに彩ります。約3メートルの大きなツリーや雪だるまのイルミネーションがクリスマスの訪れを感じさせます。今年の見どころは、来年