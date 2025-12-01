閣議に臨む高市首相＝11月28日、首相官邸高市早苗首相は1日の自民党役員会で、福島県を2日に訪問すると表明した。東京電力福島第1原発や帰還困難区域を視察し、東日本大震災からの復興や廃炉作業の進捗状況を確認。内堀雅雄知事とも面会し、除染土の県外処分について意見交換する。10月の首相就任以来、被災地訪問は初めて。鈴木俊一幹事長が記者会見で明らかにした。首相は近日中に能登半島地震で被災した石川県を訪れる意向