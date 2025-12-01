サッカー明治安田J2リーグ、ロアッソ熊本のJ3降格が決まりました。また、6シーズンチームを率いた大木武監督も退任です。 【画像を見る】過去J3 降格～J2昇格の軌跡今回はどうなる？ 運命を分けたのは、終盤5分での出来事でした。 残留争いでは「有利な立場」だった 直近8試合で勝利がなく、最終戦までJ2残留争いを強いられたロアッソ。試合前の時点では残留圏内の17位、続く18位が富山でした