11月28日より全国公開中の、J-HOPE初の単独ワールドツアーのフィナーレを飾ったアンコールコンサートを記録したライブドキュメンタリー映画『j-hope Tour‘HOPE ON THE STAGE’THE MOVIE』。【写真】J-HOPE、日本人俳優と意外なツーショット今回、12月8日(月)・15日(月)に東京・新宿バルト9にて、ARMY（BTSファン）待望の「発声OK！ARMY BOMBライト連動応援上映会」の開催が決定した。「発声OK！ARMY BOMBライト連動応援上映会」で