福岡県の北九州で開催されている世界大会「ワールドスケートボードストリート」で、熊本県氷川町の中学生・松本雪聖選手が、自身初となる優勝を果たしました。 【写真を見る】松本雪聖選手の練習風景※2025年10月撮影 現在世界ランク10位の松本雪聖選手は、11月30日の準決勝を2位で通過し、決勝戦に挑みました。 試合は、45秒間で自由にトリックを行う「ラン」と、1回のトリックで競う「ベストトリッ