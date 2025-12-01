市川 栞 キャスター：ここからは気象予報士の小野さんです。小野 和久 気象予報士：お願いします。あす2日からの天気のポイントです。 小野：あさって3日の夜から4日にかけて、冬型の気圧配置となり、強い寒気が入ります。石川県内は、山地を中心に雪が降り、平地でも雪の積もる所があるでしょう。気象台の週間予報です。 あす2日夜からの雨の後、あさって3日・水曜日は雨か雪、4日・木曜日は雪か雨です。4日朝の最低