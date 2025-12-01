（資料写真）１日午前２時１０分ごろ、小田原市栄町４丁目の鉄筋６階建てマンションの３階から火が出ていると、通行人から１１９番通報があった。３階の１室を全焼し、焼け跡から男性の遺体が発見された。小田原署が身元を調べている。署によると、部屋は男性が１人で暮らしていたとみられ、連絡が取れなくなっている。