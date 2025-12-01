11月28日、69歳で亡くなった安曇野市の太田寛市長を悼み、市役所では職員が黙とうを捧げました。午前8時半。安曇野市役所で職員が黙とうを捧げました。太田寛市長は11月28日朝、自宅から病院に救急搬送され、帰らぬ人となりました。死因は急性心臓死。69歳でした。太田市長は副知事などを務めた後、2021年に安曇野市長に初当選。今年10月に再選を果たしたばかりでした。職員 は「下の職員から上の者まで分け隔てなく接してくださる