アスクルの物流センターにあるロゴマーク通販大手アスクルは1日、法人向けサービスの11月度（10月21日からの1カ月間）の売上高が前年の同じ期間と比べて約95％減になったと明らかにした。サイバー攻撃の影響で事業がほぼ停止に追い込まれたため。今月15日に予定していた決算発表は延期する。法人向けの「アスクル」事業の売上高は94.6％減の17億円だった。個人向けの「ロハコ」事業の売上高はわずか300万円だった。アスクル