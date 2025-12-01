けさ、群馬県高崎市で自転車で通学中の15歳の男子高校生がダンプカーにはねられ、頭の骨を折るなどの重傷を負いました。警察によりますと、きょう午前7時50分ごろ、群馬県高崎市の信号機のない丁字路で、自転車に乗って横断歩道を渡っていた男子高校生（15）が後ろから左折してきたダンプカーにはねられました。男子高校生は通学中で、病院に運ばれましたが、頭の骨を折るなどの重傷です。警察はダンプカーを運転していた群馬県高