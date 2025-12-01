岐阜県にある野菜直売所でカメラが捉えた“悪質野菜泥棒”。採れたての野菜を安く食べてもらいたいと直売所を始めた男性の執念の30日…その決定的な証拠映像を入手した。こちらの直売所には1カゴ100円という安さで、多いときで約20品目が並ぶ。支払いは、この料金箱に入れるシステムだ。利用者：玉ねぎが安くて、スーパーで158円は1個しますから、2個で100円はすごく安いと思います独自！カメラが捉えた“悪質野菜泥棒”新鮮な野菜