バンダイは、板型チョコをパキパキ割ってキャラクターの形に抜き出して楽しめる「キャラパキ」シリーズから、期間限定の「Disney Characters キャラパキ チョコレート」(149円)を12月22日より、全国量販店のお菓子売り場等で順次発売する。キャラパキ」シリーズとは、板型チョコレートをパキパキ割ってキャラクターのチョコを型抜く“遊び”要素が詰まったバンダイオリジナル菓子。2017年から販売を開始し、シリーズ累計出荷数は2