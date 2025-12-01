¡Ö¿·À¤Âå¤Î¤¯¤Ó¤ì½÷²¦¡×¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤ë¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¡¦¥â¥Ç¥ë¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÎÓ¤æ¤á¤µ¤ó(29)¤Î2nd¼Ì¿¿½¸¡ÊÀÇ¹þ¤ß4180±ß¡¢ÊõÅç¼Ò¡Ë¤¬¡¢2026Ç¯1·î15Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£20ÂåºÇ¸å¤ÎÀáÌÜ¤Ë¤¢¤¿¤ëºîÉÊ¤Ç¡¢²­Æì¤òÉñÂæ¤Ë»£±Æ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÀ¤³¦¤Ç¤â¤Ã¤È¤âÈþ¤·¤¤´é100¿Í¡×¤Ë3Ç¯Ï¢Â³¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤¿ÎÓ¤æ¤á¤µ¤óËÜºî¤Ï¡¢¿åÃå¤ä¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼»Ñ¤Ê¤É¡¢Âç¿Í¤Î¿§µ¤¤ËËþ¤Á¤¿ÂçÃÀ¥«¥Ã¥È¤òÂ¿¿ô¼ýÏ¿¡£²­Æì¤Î¼«Á³¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢ÂÀÍÛ¤Î²¼¤Ç¤Ï