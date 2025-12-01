義母はとても優しい人で、私たちの仲は良好ですが、さすがに産後1か月ともなると、お互いにストレスがたまるのではないかと思うのです。なによりも、私の気持ちを考えず勝手に義母を呼んだ旦那にも腹が立っていました。しかし、そんな私の気持ちを理解してくれて、義母は私の母といろいろと相談をしてくれたようです。その気づかいと対応に心から感謝しています。義母は出産時、自身の義母に産後の手伝いに来てもらった結果、少し