ネコのトムとネズミのジェリーが毎回追いかけっこを繰り広げるドタバタコメディ『トムとジェリー』。85年前にスタートした記念すべき第1作目「可愛い逃亡者」に登場した「さかな」と一緒に、このほどかわいいマスコットになりました!🐱ついに あの さかなのマスコットが登場🐭. あのポーズを再現しているマスコットや、ジェリーとつながるマスコットが11/28(金)よりプライズとして順次登場します🐟🐟&