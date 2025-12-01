3月に新しく誕生したカプセルメーカー、ブルーマウンテンは、「PQ ぴ〜きゅ〜第1弾」(500円)を2026年3月発売のカプセルトイ商品を先行して情報を公開した。「ピ〜キュ〜 」とは2006年に日本国内で商品化されたフィギュアシリーズ。馴染みのあるイメージに対し、常識とモラルを超えるアレンジを施した禁断のアートフィギュア として、当時 一部マニアの間で話題になった。今回、当時のフィギュアをカプセルトイ商品として完全復刻。