岡山県瀬戸内市の美和地区できのう（30日）、初めての秋まつりが開かれました。児童養護施設などで暮らしている子どもたちも招待され、それぞれ楽しいひと時を過ごしました。 【写真を見る】瀬戸内市美和地区で初めての秋まつり児童養護施設などで暮らしている子どもたちも招待【岡山】 秋まつりは、地域住民でつくる「美和地区まちづくり協議会」などがまちの活性化につながればと初めて開いたものです。飲食や雑貨などを扱う