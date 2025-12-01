来年の百万石行列の前田利家公とお松の方、主役を務める2人が発表されました。利家公役は俳優の大東駿介さん。2005年にテレビドラマでデビューし、舞台・映画などさまざまな作品で活躍しています。お松の方役の菅井友香さんは、アイドルグループ櫻坂46などのキャプテンを務め、グループ卒業後も舞台などに、活躍の幅を広げています。ふたりは、来年放送の大河ドラマでも利家公・お松の方を演じることから、百万