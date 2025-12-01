ソフトバンクの尾形崇斗投手（26）が来季から先発に挑戦する。1日、倉野信次投手コーチが明かした。8年目の今季は開幕前の時点で杉山一樹、松本裕樹らとともに1イニングを任される「中継ぎ6人衆」に選ばれており、自己最多38試合に登板。1勝1敗5ホールド、防御率4・67だった。尾形の先発転向について、倉野コーチは「本人が勝負したいと言うので、監督とも話して（決めた）。先発はやはりいくら駒がいてもいい。ショートリリ