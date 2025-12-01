¡Ö¤¤¤¤É×ÉØ¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤Æù¤ÎÆü¤Ê½ê¤¬¡Ä¡×¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×STU48¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬X¤ò¹¹¿·¡£ÆÍÁ³¤Î·ëº§Êó¹ð¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤ò¶Ã¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö»ä»ö¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÜÆü11·î29Æü¡Ê¤¤¤¤Æù¤ÎÆü¡Ë¤ËÆþÀÒ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ó¤Ê¤ËÁá¤¯·ëº§¤¹¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ÎÉ¤¤¤´±ï¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤³¤ÎÆü¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢X¤ÇÊó¹ð¤·¤¿¤Î¤Ï¿¹²¼Éñ±©(¤Þ¤¤¤Ï)¤µ¤ó(21)¡£¡Ö¤ª½Ë¤¤¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸Âô»³¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èµ­¤·¡¢Ìô»Ø¤Î»ØÎØ