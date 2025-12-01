明治安田J3リーグのツエーゲン金沢は11月29日、ホームで最終節を迎え、J2昇格プレーオフへの進出を決めました。6位までがJ2昇格プレーオフに進出できるJ3リーグは、ツエーゲンを含む3チームが勝ち点で並ぶ大混戦。勝って自力でプレーオフをつかみ取りたいツエーゲンは29日、ホームに5位の鹿児島を迎えての大一番に挑みました。ツエーゲン金沢サポー