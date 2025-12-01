『【究極対談】 菅野智之投手(オリオールズ)×長野久義氏(元巨人) 【スペシャルトークイベント Presents by GOOD LIFE】」が11月29日、都内で開催された。長野久義氏、菅野智之○長野久義氏が期待する巨人の若手選手イベントでは、会場に足を運んだファンからの質問に、菅野智之と長野久義氏が答えるコーナーを実施。期待している、巨人の選手を聞かれると、長野氏は「頑張ってほしい選手は個人的にいっぱいいるんですけど」と前置