全国のお城ファンが交流するイベントお城EXPOが来年10月、熊本市で開催されることになり、1日、初めての実行委員会が開かれました。 お城EXPOは、お城がある自治体や関連グッズを販売する企業が情報発信する場として、毎年横浜市で開催され、全国各地で特別版が開催されています。会場では熊本城の復旧の過程や熊本藩主だった加藤家・細川家についての展示のほか、全国の城郭のPR、日本城郭協会の講演などが計画されています。