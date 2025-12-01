ＴＢＳ系「情熱大陸」が１１月３０日に放送され、女優・木村多江が登場した。数々のキャラクターを演じられる女優として、多くの作品で活躍する木村が役者としての原点を回顧。小学生の頃に、いじめにあったこと、１０歳で見た演劇部の芝居に心を揺さぶられたことを振り返った。木村は「だから、やっぱり、人とうまくできないっていうのも、すごく大きかった。でも、自分には芝居をしないといられない何かが。自分のドロドロ