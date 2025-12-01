日本モーターボート競走会は１日、来年２月に開催されるプレミアムＧ１・第２回スピードクイーンメモリアル（２０２６年２月２４日〜３月１日・鳴門）の優先出場選手（各ボートレース場の最速レースタイム記録者）２４人を発表した。残りのボートレース場推薦出場選手、開催施行者希望出場選手は８日に決定する。今年２月に浜名湖で開催された第１回大会は、Ｇ１選出除外期間と重なり出場できなかった守屋美穂（岡山）が桐生１