昨年１０月の衆院選に関する林芳正総務相（山口３区）陣営が支払ったとする労務費を巡り、神戸学院大の上脇博之教授が１日、陣営の出納責任者（６９）に対する公職選挙法違反（買収など）、有印私文書偽造・同行使両容疑の告発状を広島地検に送付した。告発状では、出納責任者が昨年１０月、運動員１０人に選挙運動の報酬として、労務費名目で計約１８万円を支払ったと主張。また、山口県山陽小野田市の５人について、ポスター