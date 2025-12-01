「スペイン１部リーグ、ジローナ１−１レアル・マドリード」（１１月３０日、ジローナ）サッカースペイン１部リーグ、レアル・マドリードがアウェーのジローナ戦で１−１引き分け。これで１１月のリーグ戦を１勝３分と停滞感が深まる印象を残してリーグ首位から陥落した。勝利に見放された格好になったのは１−１で迎えた８０分のブラジル代表ＦＷロドリゴがドリブルで仕掛けた場面。相手エリア内で選手と接触して倒れたがＰ