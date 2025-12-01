約2000万円をだまし取られました。オレオレ詐欺の被害にあったのは金沢市に住む20代の男性です。男性はことし10月、通信事業者を名乗る者から「携帯電話回線が第三者に不正契約されている」などと、警察への相談をすすめられました。教えられた番号に電話したところ、長野県警を名乗る人物に「特殊詐欺に関与している」などと言われ、保釈金名目で4回にわたり約2000万円を送金し、だまし取られたということです。今回使用された番