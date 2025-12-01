「今日からここに住むから」義姉の同居宣言主人公の恭子は、自分の家（夫と購入した土地に建てた家）に、突然、離婚したばかりの義姉・恵梨香（えりか）さんが「今日からここに住むから」と転がり込んでくるのです。同居を許可したのは、まさかの義母…！住むところがない義姉をすぐに追い出すことはできず、恭子は義姉が一緒に住むことを許すしかありませんでした…。しかし、わがままな義姉は恭子をお手伝いのように扱うのです…