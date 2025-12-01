2025年10月、高知県高知市のパチンコ店で現金などが入った財布を盗んだとして、県警は高知市の60代の男を窃盗の疑いで逮捕しました。窃盗の疑いで逮捕されたのは、高知市東雲町の無職山粼育廣容疑者（61歳）です。警察によりますと、山粼容疑者は25年10月3日午後7時半すぎ、高知市内のパチンコ店でパチンコ台のそばの床に落ちていた現金約2万2400円と免許証などが入った財布を盗んだ疑いが持たれています。利用客の高