師走のスタートです。 大分県内では年末年始を迎える準備が各地で進んでいます。 大分市の県護国神社では1日、2026年の干支を描いた巨大な絵馬がお目見えしました。 県護国神社 九州最大級だという絵馬の大きさは高さが4.5メートル、幅が5メートル。参拝客に楽しんでもらおうと毎年、境内に飾られています。 絵馬には2026年の干支「午」の親子が描かれていて勢いよく1年間駆けていって欲し