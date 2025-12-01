大分トリニータ サッカーJ2、大分トリニータの話題は先週、竹中穣監督の今シーズン限りでの退団が発表されましたが、新たな指揮官としてJ1昇格の実績もある四方田修平氏が就任することになりました。 来シーズンから大分トリニータの監督に就任するのは四方田修平氏52歳です。 千葉県出身の四方田氏は日本代表のスタッフなどを経て北海道コンサドーレ札幌や横浜FCで監督として