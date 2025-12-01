ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座占い「2025年12月1日（月）〜12月7日（日）の運勢占い」。12星座×タロットカードで占う「牡羊座（おひつじ座）」のあなたの運勢は？ 12星座別の開運メッセージもお届けします。（監修：東京・池袋占い館セレーネ所属・石川白藍（いしかわ・はくらん）さん）■牡羊座（おひつじ座）カード：カップの8（正位置）これまで続けてきた関係から静かに距離を置く判断