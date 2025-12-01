自閉症など発達に特性のある人への支援を紹介するイベントが高知市で開かれました。11月30日、高知市で開かれたイベント「発達凸凹よっといで」は、自閉症の子どもやその家族をサポートする、いの町の団体「TOMOはうす」が企画したものです。会場には、発達に特性のある県内の子どもたちの絵などが展示されたほか、実際に家族や教員が実践している支援として、一日の流れを目で見えるようにホワイトボードに貼る方法や