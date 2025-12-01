ドル指数は小幅低下、ドル円の下落がけん引＝ロンドン為替 週明けの為替市場では、ドル指数が小幅に低下している。主にドル円の下落がドル安に寄与している。その他主要通貨に対しては高安まちまちで、対ユーロではややドル安も、対ポンドではややドル高となっている。 ドル指数は９９．２８３から９９．５１３までのレンジで推移。ロンドン序盤に安値を付けている。１１月１７日以来のドル安水準となった。 ド