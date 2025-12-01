自民党県連は今年夏の参院選県区に党公認で立候補し落選した新人の藤田ひかるさんを次の衆院選長野2区に擁立することを決めました。自民党県連は29日、松本市で会見を開き、次の衆院選で立候補予定者となる長野2区の支部長候補に新人の藤田ひかるさん35歳を選んだと発表しました。元外務省職員の藤田さんは神奈川県出身ですが、長野市中条に本籍があり今年7月の参院選では自民党県連初の女性候補として立候補しましたが落選しまし