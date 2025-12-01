英消費者信用残高、住宅ローン残高ともに減少、英利下げ材料に＝ロンドン為替 本日発表された10月の住宅ローンと消費者信用はいずれも前月比の伸び鈍化・予想を下振れとなった。これまでの英中銀の高金利政策が家計行動を通じて徐々に効いてきていることを裏付ける内容だった。住宅市場と個人消費が陰りつつある兆候をいえそうだ。​ ただ、消費者信用の前年比伸び率が７．２％と高いままであることや