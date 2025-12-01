ステーキ宮は、2025年12月1日から、チラシに付いた優待券または公式ホームページの該当ページを提示した人を対象とした「歳末大感謝祭」を実施しています。12月はずっとお得に 期間中、自分へのご褒美や家族と楽しめるキャンペーンが続々実施されます。第1弾は、牛肉を100％使用した"肉肉しい"味わいを楽しめる「宮ハンバーグ」関連メニューが15％オフに。実施期間は12月1日から14日までです。第2弾は、赤身と脂身のバランスが良く