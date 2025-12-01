宝塚歌劇団花組トップスター、永久輝せあ（とわき・せあ）主演のドイツミュージカル「Goethe（ゲーテ）！」が1日、大阪・梅田芸術劇場で開幕した。同作はドイツの文豪、ゲーテが不朽の名作「若きウェルテルの悩み」を生み出すまでを描いた傑作。2021年に本国で初演され、ドイツミュージカルシアター賞で3部門を受賞し、宝塚とドイツミュージカル界が初めてタッグを組んだことでも話題の作品だ。全編ほぼ歌でつづられ、若き日