【エルサレム共同】パレスチナ自治区ガザの最南部ラファにある地下トンネルにイスラム組織ハマスの戦闘員が閉じ込められている問題について、ハマスは11月30日、降伏すれば解放するとのイスラエルの提案を拒否したと表明した。イスラエル軍は過去1週間で武装した40人以上を地下トンネルで殺害したと発表した。双方の対立が深刻化し、情勢がより緊迫する恐れがある。閉じ込められている戦闘員の数は不明。最大200人とみられてい