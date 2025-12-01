警視庁東京・赤坂のホテルでデリバリーヘルス（派遣型風俗店）の女性従業員を盗撮したとして、性的姿態撮影処罰法違反（撮影）の疑いで逮捕された徳島県の古川広志県議（64）が1日午後、留置先の警視庁赤坂署から釈放された。捜査関係者によると、勾留請求が認められなかった。出張で都内を訪れていた11月28日夜、宿泊先のホテルに呼んだ女性の性的な姿をスマートフォンで撮影した疑いで、29日に逮捕された。女性が盗撮に気づ