「リチウムイオン電池」が内蔵された製品の火災件数が今年、東京都内で過去最多のペースで増えていて、東京消防庁は注意を呼びかけています。東京消防庁によりますと、今年1月から9月末までに東京都内で発生した「リチウムイオン電池」が内蔵された製品の火災は228件と、去年の同じ時期と比べて、52件多くなっています。去年は1年間で243件の火災が発生し、過去最多を記録しましたが、今年は去年を上回るペースで推移しているとい