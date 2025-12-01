南海トラフ巨大地震の被害想定で、高い津波が到達するとされている宮崎県日南市の沿岸部＝2024年8月政府が設置を目指している防災庁を巡り、地方拠点を2027年度以降に全国で2カ所設ける方針を固めたことが1日、関係者への取材で分かった。日本海溝・千島海溝地震と南海トラフ巨大地震の被害が想定される各地域に1カ所ずつつくる。平時から被害抑制策を検討する「事前防災」の推進拠点とする狙い。防災庁の本庁は26年11月1日に設