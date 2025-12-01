大分県別府市の市営温泉では年末恒例の大掃除が始まりました。 市営温泉で大掃除 1日、不老泉では高圧洗浄機や専用の機械を使って浴室などを念入りに掃除していました。 また、おけも外に出して1つ1つ従業員が磨いていきました。 市営温泉で大掃除 ◆別府市温泉課 峯崎、利用者の皆様に気持ちよく年末年始を過ごしてもらうこと」 別府市の市営温泉では12月22日の冬至の日にユズ湯、正月3が日