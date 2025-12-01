「白血病の治療費を貸して欲しい」とウソをついて、男性から1000万円をだまし取った疑いで32歳の女が逮捕されました。高橋麻美香容疑者（32）は2022年、「再発した白血病の治療費や入院費のお金を貸して欲しい」とウソをつき、60代の男性から現金約1000万円をだまし取った疑いが持たれています。警視庁によりますと、高橋容疑者は、都内の風俗店で働いていた2021年に客だったこの男性と出会い、「白血病と診断された」などと言って