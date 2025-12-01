12月1日(月)は急な雨のところもありましたが、所々で日差しが届き季節が逆戻りしたような暖かさとなりました。 最高気温は、新潟市中央区で20.5℃と10月中旬並みになりました。また、長岡市でも20℃を超えて観測開始以来、12月としてはもっとも高い気温を更新しました。 さて、2日(火)は各地で傘が必要になりそうです。 ◆2日(火)午前9時の予想天気図 日本海の低気圧からのびる前線が南下をしてきて、夜には県内付近を通過