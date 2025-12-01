北京時間11月30日午後8時20分、中国は文昌航天発射場で長征7号改運搬ロケットを使用し、実践28号衛星の打ち上げに成功しました。衛星は順調に予定軌道に入り、打ち上げ任務は円満に完了しました。今回の任務は長征シリーズロケットの611回目の飛行であり、文昌航天発射場が2025年に実行した10回目の打ち上げ任務でもあります。文昌発射場の年間打ち上げ量は今年、初めて2桁に達しました。文昌航天発射場は中国が独自設計・建設した