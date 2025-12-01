漫才日本一を決める「M−1グランプリ2025」は1日、4日に開催される準決勝に「ワイルドカード」で「滝音」が出場すると発表した。準々決勝を勝ち抜いた30組に加えて、最後の1枠を滝音が勝ち取った。11月23日からTverで配信されていた準々決勝敗退104組のネタを見た視聴者の、一番面白いと思う組への投票で返り咲き。21年にも敗者復活で進出しており、2年連続4度目の準決勝となる。ワイルドカードはファンの下馬評が高かった滝