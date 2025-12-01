11月最終週に続き、12月1日も黄砂の影響で空がかすんだ様子が見られました。2日の日中までがピークとなる見通しで、車や洗濯物への付着のほかアレルギー症状や呼吸器などの影響に注意が必要です。2025年12月1日放送